Villa Ocampo: Entrega de certificados del Programa Impulsa

En la noche del jueves 18 de diciembre, se realizó la entrega de certificados a las y los participantes de las distintas capacitaciones desarrolladas durante el año del Programa IMPULSA del Gobierno de la Provincia.

El acto fue encabezado por el intendente de la ciudad de Villa Ocampo, Prof. Cristian Marega, y contó con la presencia del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Lic. Roald “Coco” Báscolo, y del Director de Capacitación y Formación Profesional, Gabriel Vega, junto a autoridades municipales, capacitadores y familias.

En el marco del Programa Impulsa, se entregaron certificados correspondientes a los cursos de Community Manager y Modelado 3D, orientados a brindar herramientas actuales vinculadas a la innovación, la tecnología y las nuevas oportunidades laborales.

Asimismo, en esta ocasión también se realizó la entrega de certificados de los Talleres de Oficios Municipales del área de Turismo, correspondientes a las capacitaciones “Pueblos Forestales” y “Hotelería en Acción”, propuestas que fortalecen el desarrollo turístico y la identidad local.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de la formación continua como herramienta clave para la inclusión laboral y el crecimiento económico de la comunidad, remarcando el valor del trabajo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de la Provincia.

La Municipalidad de Villa Ocampo agradece la presencia de las autoridades provinciales, capacitadores y participantes, y reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que promuevan el trabajo, la capacitación y el desarrollo local.