Pullaro: “En Santa Fe hay una decisión del Estado de no retroceder en la lucha contra quienes enferman a la sociedad vendiendo drogas”

A dos años de la entrada en vigor de la ley de microtráfico, el gobernador presentó junto a la fiscal general la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, que tendrá competencia en todo el territorio provincial. “Había que ser valientes para dar una discusión contracultural. Entendimos que necesitábamos estas herramientas normativas para poder avanzar y, dos años después, vemos que tomamos las decisiones correctas”, valoró el mandatario en el acto llevado a cabo en Rosario.

En el marco del segundo aniversario de la ley N.º 14.239 y en cumplimiento de su artículo 5, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la fiscal general, María Cecilia Vranicich, presentaron este viernes la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, que tendrá alcance en todo el territorio provincial.



Durante la actividad, Pullaro -que estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni-, destacó “la valentía de los fiscales para comprender que era necesario hacer cosas distintas y asumir la iniciativa política”. Recordó que la situación de violencia que atravesaba la provincia, y en particular la ciudad de Rosario, fue durante años presentada como irreversible. “Las instituciones democráticas de Santa Fe entendimos que teníamos que trabajar de manera conjunta los tres poderes del Estado para innovar en políticas públicas y dar respuestas concretas a la sociedad”, afirmó.



En ese sentido, el mandatario subrayó que la ley de microtráfico fue objeto de un intenso debate. “Había que ser valientes para dar una discusión contracultural. Entendimos que necesitábamos estas herramientas normativas para poder avanzar y, dos años después, vemos que tomamos las decisiones correctas”, señaló. Y agregó: “Si seguimos trabajando con método y coordinación, las imágenes que durante mucho tiempo expusieron a Rosario y a Santa Fe en medios nacionales e internacionales van a quedar atrás. Hay una decisión del Estado provincial de no retroceder en la lucha contra quienes enferman a la sociedad vendiendo drogas”.



Pullaro remarcó además el trabajo articulado con la Justicia Federal en las causas vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, y enfatizó el rol que asume la Provincia en el combate al narcomenudeo. “Nos hacemos cargo de nuestra parte”, sostuvo.



Al hacer un balance de la política de seguridad, el gobernador aseguró que Santa Fe atraviesa el año menos violento desde que existen estadísticas oficiales. “Rompimos un círculo vicioso en el que la violencia crecía año tras año. Esto no fue casual: hubo planificación, coordinación institucional y decisiones firmes, como impedir que los presos tengan teléfonos celulares para ordenar homicidios o extorsiones. Recuperar el orden nos está permitiendo volver a vivir con mayor tranquilidad”, concluyó.

Una herramienta clave contra el narcomenudeo

Por su parte, la fiscal general Vranicich recordó que a solo trece días de la implementación de la ley, el 11 de enero de 2024, se concretó el primer derribo de un búnker de venta de drogas. “Hoy ya llevamos 99 búnkeres derribados. Es una medida que tuvo un impacto muy positivo, especialmente para los vecinos”, destacó. En la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico trabajarán 11 fiscales.



De cara a 2026, Vranicich sostuvo que el objetivo es profundizar un abordaje “proactivo y estratégico” para que los índices de violencia continúen en descenso, y remarcó que “el rol del Ministerio Público de la Acusación es objetivo: los fiscales no somos jueces”.



Finalmente, el fiscal Franco Carbone señaló que la creación de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico “no es un punto de llegada, sino una respuesta institucional a una demanda histórica del Ministerio Público”. “Quienes trabajamos en el territorio sabemos que la venta minorista de estupefacientes no es un fenómeno aislado, sino que está directamente vinculada a las violencias que se generan en los barrios”, explicó.



“A poco más de dos años de la implementación de la ley N.º 14.239, inauguramos formalmente la primera unidad fiscal que depende directamente de la fiscal general y tiene competencia en toda la provincia. Esto no es casualidad: es planificación, conducción y coherencia”, concluyó Carbone.