Florencia: Principio de incendio en edificio municipal

En la noche del miércoles 25 de diciembre, alrededor de las 20:30 horas, personal de la Comisaría 9ª de la Unidad Regional IX tomó conocimiento de un principio de incendio en el edificio municipal de la ciudad de Florencia, ubicado en la intersección de las calles San Martín y 9 de Julio.

Según se informó, una persona se presentó en sede policial alertando sobre el foco ígneo. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de fuego en una ventana lateral del sector sur del edificio. De inmediato, se dio aviso a Bomberos Voluntarios y a personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), informándoles sobre la situación.

En el lugar también se hizo presente el intendente municipal, quien autorizó el ingreso al edificio. Con la utilización de matafuegos, se logró extinguir el foco ígneo y evitar su propagación. Como resultado del hecho, solo se registraron daños materiales, sin personas lesionadas. Se labraron las actuaciones correspondientes.