Mateo y Olivia, los nombres de nacimiento más elegidos por los santafesinos en 2025

Los datos surgen de las inscripciones realizadas en todo el territorio provincial y reflejan las preferencias de las familias santafesinas al momento de registrar nacimientos, en el marco de la función esencial que cumple el Registro Civil en la garantía del derecho a la identidad. Además, al 15 de diciembre, se registraron 8.650 matrimonios y 10.220 uniones convivenciales.

El Registro Civil de la Provincia de Santa Fe dio a conocer el balance de trámites realizados durante 2025, con datos consolidados al 15 de diciembre. Entre los indicadores más relevantes del año se destacan los nombres más elegidos por las familias santafesinas al momento de inscribir nacimientos.



En ese período, Mateo (466 niños), Bautista (363) y Enzo (362) fueron los nombres más registrados entre los varones; mientras que Olivia (491), Emilia (412) e Isabella (308) encabezaron el ranking en el caso de las niñas. En total, se inscribieron 32.084 nacimientos en toda la provincia.



Más allá de estos datos de la vida cotidiana, el Registro Civil sostiene una tarea central en la garantía de derechos, la identidad y el acceso a la documentación, en el marco del proceso de modernización y transformación digital que impulsa el Estado provincial.

Los principales números de 2025

Al 15 de diciembre de este año, el Registro Civil tramitó en todo el territorio santafesino:

8.650 matrimonios.

10.220 uniones convivenciales.

32.084 nacimientos.

29.380 defunciones.

Estas cifras reflejan el volumen de trabajo cotidiano que desarrolla el organismo a través de una red de más de 300 oficinas, distribuidas en toda la provincia.

Un servicio más ágil y digital

El balance anual se inscribe en el proceso de transformación del Estado provincial, orientado a la digitalización y descentralización de trámites, con el objetivo de brindar mayor celeridad, eficiencia e igualdad de acceso a la ciudadanía, independientemente del lugar de residencia.



Este proceso forma parte del programa Territorio 5.0, que promueve un modelo de gobierno digital mediante herramientas como la Plataforma Timbó y la digitalización de actas. Gracias a estas innovaciones, las y los ciudadanos pueden acceder de manera online a registros de nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales y defunciones.

Presencia en todo el territorio

El Registro Civil cuenta con más de 300 oficinas distribuidas en los 19 departamentos de la provincia, además de archivos documentales departamentales y un archivo central ubicado en la ciudad de Santa Fe.



Actualmente, el organismo avanza en la digitalización integral de sus registros, fortaleciendo un servicio público más eficiente, ágil y accesible, que consolida el derecho a la identidad y acerca el Estado a cada santafesino y santafesina.