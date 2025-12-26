Las Toscas: Accidente de tránsito con un menor involucrado

En la noche del miércoles 25 de diciembre, alrededor de las 22:40 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles 8 y 21, en la ciudad de Las Toscas.

Por causas que se tratan de establecer, se vieron involucradas dos motocicletas: una Guerrero 150 c.c., conducida por un vecino de la localidad, y otra que en un primer momento no pudo ser identificada, dado que tras el siniestro se dio a la fuga. A raíz del impacto, una ambulancia del servicio de emergencias 107 trasladó al conductor de la motocicleta Guerrero al hospital local para su atención médica.

Posteriormente, ya en el nosocomio, el personal policial se entrevistó con la otra parte involucrada, resultando ser un menor de 17 años de edad, domiciliado en esa localidad, quien conducía una motocicleta Yamaha 110 c.c. y se encontraba acompañado por su progenitora. Se continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.