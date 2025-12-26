Florencia: Aprehendido por resistencia a la autoridad

En la madrugada del miércoles 25 de diciembre, alrededor de las 4:50 horas, personal de la Comisaría 9ª de la Unidad Regional IX intervino ante un llamado telefónico efectuado por una mujer, quien manifestó que su hermano estaba generando disturbios en la vía pública, frente a su domicilio.

Al arribar a calle Güemes al 1000, los efectivos policiales observaron a un hombre que se encontraba profiriendo insultos a vecinos del lugar, luego de haberse trenzado en lucha con uno de sus hermanos. El sujeto se hallaba en un evidente estado de nerviosismo y ebriedad, con dificultad para mantener el equilibrio, alterado y violento, negándose a acatar las órdenes impartidas por el personal actuante e intentando darse a la fuga.

Ante esta situación, se procedió de inmediato a la aprehensión del involucrado, quien fue trasladado a la sede policial. El hecho fue caratulado, en principio, como resistencia a la autoridad, dándose conocimiento al fiscal y al defensor en turno.