Las Toscas: Aprehenden a un hombre por intentar sustraer leña de la curtiembre

Fue detectado dentro del predio de la Curtiembre Arlei transportando un bulto de leña sobre sus hombros.

En la tarde del 12 de mayo de 2026, alrededor de las 15:35 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas llevó adelante un procedimiento en inmediaciones de la Curtiembre Arlei.

Mientras realizaban patrullajes preventivos por calle 20, entre 29 y 31, los efectivos se entrevistaron con el guardia de seguridad de la empresa, quien manifestó que había observado a dos personas ajenas dentro del predio, en el sector de playones de leña utilizados para las calderas, transportando madera sustraída del lugar.

A partir de los datos aportados, los uniformados realizaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron identificar a un hombre mayor de edad que llevaba un bulto de leña sobre sus hombros, sin poder justificar su procedencia.

El sujeto fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito de hurto en grado de tentativa.

Se dio intervención a la defensa penal, continuando con las actuaciones correspondientes.