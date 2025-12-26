Villa Ocampo: Intervención policial ante conflicto familiar

En la noche del martes 24 de diciembre, alrededor de las 21:25 horas, personal de la Comisaría 4ª de la Unidad Regional IX intervino ante un conflicto familiar registrado en la intersección de las calles Rivadavia y Sargento Cabral, en la ciudad de Villa Ocampo.

Según se informó, los efectivos tomaron conocimiento del hecho a través de un llamado telefónico que alertaba sobre disturbios en el lugar. Al arribar, se entrevistaron con un hombre mayor de edad, quien manifestó haber mantenido problemas con su hijo, quien se habría presentado en el domicilio y comenzó a ingerir bebidas alcohólicas, permaneciendo sin dormir y generando inconvenientes con vecinos del sector.

Ante la situación, se realizó un patrullaje preventivo en procura del causante, logrando su aprehensión y posterior traslado a la sede policial, donde se continuaron con las actuaciones correspondientes.