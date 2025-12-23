Villa Guillermina: Falleció un hombre tras caer del techo de su vivienda

En la tarde del lunes 22 de diciembre, alrededor de las 15 horas, personal de la Comisaría 8ª tomó conocimiento de un accidente ocurrido en una vivienda de la localidad de Villa Guillermina.

Según se informó, un hombre identificado como Juan Ramírez, de 34 años, fue trasladado de urgencia al SAMCo local luego de sufrir una caída mientras realizaba tareas de reparación en el techo de su domicilio, más precisamente sobre una antena de radio. A raíz del impacto, la víctima quedó inconsciente.

Personal de salud indicó que, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas, no se obtuvo respuesta, constatándose un traumatismo de cráneo y la ausencia de signos vitales.

Se dio intervención y conocimiento al fiscal en turno, quien impartió las directivas correspondientes.