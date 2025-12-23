Villa Ocampo: Habrá Asueto Administrativo los días 24 y 31 de diciembre

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que, mediante la Resolución N.º 01-70/2025, se ha dispuesto declarar Asueto Administrativo para los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.



La medida alcanza a la totalidad de los obreros y empleados municipales, en adhesión a estas fechas tradicionales de encuentro y celebración familiar.



La resolución fue emitida por el Ejecutivo Municipal en uso de las facultades delegadas por el Decreto N.º 16/35/2024, y tiene como objetivo acompañar a la comunidad en estas festividades tan significativas.



Se informa asimismo que durante dichas jornadas no habrá atención administrativa, garantizándose el funcionamiento de los servicios esenciales.