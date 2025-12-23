Villa Ocampo: Torneo de Vóley No Federado

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través del área de Deportes, informa a la comunidad que los días sábado 27 y domingo 28 de diciembre se llevará a cabo un Torneo de Vóley No Federado, en las instalaciones del Complejo ARNO.



El evento está destinado a jugadores y jugadoras de rama femenina y masculina, y tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva, la competencia sana y la participación comunitaria, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la inclusión y la vida saludable.



El torneo se desarrollará durante ambas jornadas, con la participación de equipos locales y de la región, en un espacio pensado para el encuentro, la recreación y la pasión por el vóley.



Las inscripciones se encuentran abiertas. Los interesados pueden armar su equipo y comunicarse para más información al 3482 543832 o al 3482 508950.



Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a participar y acompañar esta propuesta deportiva que busca seguir fortaleciendo el deporte local y generar espacios de integración para jóvenes y adultos.