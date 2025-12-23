Salvador Di Stefano: Brasil decime que se siente

Por Salvador Di Stefano

Argentina tiene mejores ratios económicos que Brasil, pero mayor riesgo país. Llegó el momento de Argentina en los mercados mundiales.

Brasil tiene un déficit fiscal primario del 0,5% y paga intereses de la deuda equivalente a 8,0% del PBI, en suma, tiene un resultado financiero deficitario del 8,5% del PBI. Las reservas son su escudo fiscal, y suman U$S 360.600 millones y representan el 15% del PBI. El riesgo país de Brasil es de 164 puntos.

Argentina tiene un superávit fiscal de 1,7% del PBI, y paga en concepto de intereses 1,3% del PBI, en suma, tiene un resultado financiero superavitario de 0,4% del PBI. Las reservas suman U$S 42.000 millones, y representan el 6,4% del PBI. El riesgo país de Argentina es de 568 puntos.

Después de ver estos datos, podría decir “Brasil, decime que se siente” al tener tanto déficit fiscal, sin embargo, ellos me contestarían que por tener reservas altas su riesgo país es de apenas 164 puntos. Es decir, que Brasil tiene un problema con los flujos, que lo disimula con el stock de reservas.

Argentina tiene flujos positivos, pero dado su stock bajo de reservas, el mercado lo castiga con un alto riesgo país. Será esto, o Argentina tiene un exceso de pasado en su calificación crediticia y esto hace que el mercado la penalice con valuaciones de bonos muy desfavorables.

La deuda argentina es de U$S 465.353 millones, y representa el 66,1% del PBI, medido por el dólar promedio de los últimos 12 meses. De dicho total la deuda exigible es de U$S 257.418 millones y representa el 36,6% del PBI. Si solamente tomamos la deuda con privados (excepto FMI y organismos multilaterales) esta suma U$S 161.876 millones y representa el 23,0% del PBI.

Argentina no tiene un problema con la deuda, es muy baja y solo pagamos de intereses U$S 8.000 millones al año, el verdadero problema es la falta de confianza, motivada por los horrores que se cometieron en el pasado, que nos hacen un país poco confiable en el presente, a pesar de que los flujos de fondos dan positivo, siendo un caso único en América Latina.

Brasil tiene un stock de deuda de U$S 1,77 billones, y representa el equivalente al 78,6% del PBI. Claramente su endeudamiento es mucho más elevado que el de Argentina. La deuda de Brasil equivale a casi 5 veces el stock de reservas, y casi 6 veces las exportaciones.

La deuda exigible de Argentina que suma U$S 257.418 millones, suma 6 veces el stock de reservas, y 3 veces las exportaciones.

La pregunta obligada es: ¿Podemos tener tanta diferencia con el riesgo país? Desde mi punto de vista creo que no, por eso, cuando los números no te cierran, compra campeón, Argentina tiene espacio para bajar el riesgo país y los bonos podrían subir en paridad, y esto potenciar a las acciones.

Conclusiones

. – La deuda argentina debería cotizar muy por encima de los valores actuales. El 9 de enero próximo vence un pago de amortización y deuda de bonos soberanos. Vencen U$S 4.300 millones, de los cuales solo U$S 3.700 millones van al sector privado, el resto queda en el sector público, y su pago opera como una aplicación contable. De los U$S 3.700 millones el Tesoro ya cuenta con U$S 2.076 millones depositados en el Banco Central, y podría comprar unos U$S 2.200 millones adicionales con los pesos que tienen allí depositados. Ha relajarse que el 9 de enero cobramos.

. – El gobierno podría tomar deuda contra garantía de bonos antes del 31 de diciembre, o esperar la aprobación del presupuesto 2026 para que en enero salga a colocar un bono a largo plazo en los mercados internacionales. Creemos que la segunda alternativa es mejor que la primera, eso le permitiría tener más reservas y cubrir el horizonte de vencimientos futuros de la deuda. Esa noticia debería hacer caer el riesgo país.

. – En breve debería firmarse el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, esa sería una gran noticia para ayudar a una baja en el riesgo país.

. – La aprobación del presupuesto 2026, y la ley de olvido fiscal que permitirá la llegada de dólares al mercado, serán fundamentales para que los mercados sigan con tendencia positiva en el mes de enero.

. – Comprar acciones y bonos argentinos es una buena opción de inversión, la tasa de interés seguirá a la baja, con perspectivas de una inflación en baja, y un tipo de cambio que no tiene volatilidad, y que pinta para bajar con la oferta potencial de dólares que tendremos vía exportaciones del agro, ley de olvido fiscal, nuevo financiamiento del exterior a empresas más Estado, y la llega de inversiones atadas al RIGI.