Nueva Ley Orgánica de Municipalidades: El secretario de Municipios de la Provincia explicó los principales cambios

Horacio Ciancio, secretario de Gobierno y Municipios del Gobierno de Santa Fe, brindó detalles sobre el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, en sintonía con la nueva Constitución Provincial.

En primer lugar, destacó que el gran cambio para el ciudadano radica en que los gobiernos locales tendrán «mayores facultades y mayores posibilidades de resolver cuestiones que hoy estaban en manos de la provincia».

Entre los ejemplos concretos, mencionó que las municipalidades podrán tomar decisiones sobre el arbolado público sin necesidad de autorización provincial, así como acceder a créditos para la compra de equipamiento mediante la aprobación de sus concejos deliberantes. «Los cambios son muchos, son importantes… Le van a dar al gobierno local más celeridad en la resolución de algunas cuestiones que tienen que ver con el vecino», señaló.

Sobre el gasto público, Ciancio subrayó que esta reforma pretende «reducir el costo de la política». Explicó que, en localidades de hasta 5.000 habitantes, los concejos deliberantes podrán funcionar ad honorem. Para localidades mayores, se establece una escala que parte del 25% del sueldo del intendente y aumenta «muy poquito» para «acotar el costo que tiene la política en las distintas localidades». El objetivo es dar «mayor participación a la ciudadanía, pero al mismo tiempo que eso no tenga un costo alto».

En cuanto a la cantidad de concejales, detalló que las municipalidades de entre 10.001 y 30.000 habitantes podrán optar entre cinco, seis o siete miembros, mientras que las de más de 30.001 habitantes deberán contar con siete concejales, garantizando un número impar, teniendo en cuenta que «hoy hay una dificultad muy fuerte en los concejos deliberantes que son pares… varios no están pudiendo definir quién es su presidente».

De esta manera, «Avellaneda pasa a siete (concejales), pero también hay que tener en cuenta el límite que tienen de honorarios, que creo que está alrededor del 35%. Es un concejal más, pero reduce el costo de la política porque van a ganar menos de lo que están ganando ahora», añadió.

Las Cartas Orgánicas

Ciancio señaló que todas las localidades de más de 10.000 habitantes podrán optar por tener su propia carta orgánica, que permitirá, entre otras cuestiones, incluir la figura de un viceintendente, inicialmente prevista en la ley solo para Rosario y Santa Fe.

El fin de las comunas

En esta reforma, se establece la eliminación de las comunas, que pasarán a ser municipalidades con división de poderes.

«La posibilidad que los gobiernos locales tengan autonomía es muy positivo porque hoy por hoy, en el caso de las comunas, no existen facultades en poder del presidente de la comuna… La idea es que haya un Poder Ejecutivo que tenga facultades y un Poder Legislativo que sea el representante de la gente… Divide un poco el poder y no lo concentra en una figura específica y le permitirá más control a la ciudadanía», concluyó Ciancio.

