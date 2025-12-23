Mancini visitó la Fundación “San Miguel Arcángel”

Este martes 23 de diciembre, en el marco de la navidad, la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini visitó junto al equipo la fundación “San Miguel Arcángel”, de la ciudad de Las Toscas.

La legisladora fue recibida por la encargada de la institución señora Laura Velozo y equipo quienes trabajan diariamente en el acompañamiento y cuidado de las infancias, el motivo de la visita fue compartir un momento significativo en vísperas de la navidad, compartiendo un obsequio y golosinas con los niños.

Durante la visita, la legisladora expresó: ”Gracias por recibirnos con tanto cariño, siempre es lindo venir a visitarlos porque nos contagian su energía y todo su amor”.

El Hogar “San Miguel Arcángel” cumple un rol fundamental en la protección y el acompañamiento de las infancias, y constituye un espacio de contención clave para aproximadamente veinte niñas y niños de la ciudad.

“Queríamos estar hoy acá, porque sabemos que los más chicos esperan con mucho entusiasmo esta fecha, para saludarlos y transmitirle nuestro compromiso de seguir acompañándolos el próximo año en todo lo que esté a nuestro alcance”, concluyó Mancini.