Las Toscas: Asueto Administrativo el 24 y 31 de diciembre

La Municipalidad de Las Toscas informa que, mediante el Decreto N° 025/2025, se establece Asueto Administrativo los días miércoles 24 y 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se recuerda que los días jueves 25 de diciembre y 1 de enero son feriados nacionales.

En el marco de las próximas fiestas, se comunica a la comunidad que el servicio de recolección de residuos se realizará solo por la mañana los días 24 y 31 de diciembre, y se prestará con normalidad los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.