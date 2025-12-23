Michlig presentó dos acciones de amparo ante la inacción de la Dirección Nacional de Vialidad sobre Ruta 34

El Senador por el departamento San Cristóbal Felipe Michlig presentó -en el día de la fecha- dos recursos de ACCIÓN DE AMPARO ante la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Rafaela, ante la “falta de respuestas y cumplimientos de obligaciones de la Dirección Nacional de vialidad que pone en riesgo la vida humana y la integridad física de los ciudadanos”.

En la primera acción de amparo el legislador solicita el urgente “permiso de USO” para dar inicio inmediato de las obras viales necesarias (rotonda, iluminación, etc.) para salvaguardar la vida y la integridad física de quienes transitan por la intersección de la Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Provincial N° 39, en jurisdicción de la localidad de Arrufó, Provincia de Santa Fe.

En el segundo amparo se apunta a la “solicitud de trabajos urgentes -como medida cautelar- y luego la reparación de la carpeta asfáltica y banquina, sobre Ruta Nacional N° 34 en el tramo comprendido entre Palacios y Curupaity en el departamento San Cristóbal”, explicaron los abogados patrocinantes Dres. Hugo Parma y Arturo Ferrero.

“Tenemos que evitar que se sigan matando gente”



El senador Michlig indicó que “acudimos a la vía judicial ante la mora y desidia de la DNV, y la falta de respuesta oportunas y urgentes a los trámites administrativos que se han realizados desde el gobierno Provincial, generando que, en el mientras tanto, se sigan produciendo accidentes que han costado vidas humanas y enormes daños de distintas consideraciones”.

El representante por el departamento San Cristóbal también recordó que “el Gobierno Provincial, en una decisión política e inversión histórica decidió realizar la obra de la anhelada rotonda en la intersección de ambas rutas con recurso propios (más allá que es una obra nacional). Ya está la empresa adjudicataria con el obrador instalado para comenzar la construcción, pero inexplicablemente no llega la autorización de la DNV por desidia, desinterés, burocracia o intereses políticos, no sé, ya no se puede entender, mientras -insisto- se sigue matando gente”.