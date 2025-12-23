Las Toscas: Reunión con ASSAL sobre criterios de inspección

El Intendente Iván Sánchez recibió al Responsable de ASSAL Regional Reconquista, Federico Pereson, junto a miembros del Gabinete Municipal y la responsable de ASSAL local. En esta reunión se abordaron criterios de inspección en Las Toscas.

Lo que se pondrá en acción próximamente:

  • Retorno de controles bromatológicos en comercios locales.
  • Inspecciones de vehículos en la Ruta Nacional N° 11.
  • Inicio de capacitaciones en Manipulación Higiénica de Alimentos, con entrega del Carnet correspondiente en formato digital.

