Las Toscas: Reunión con ASSAL sobre criterios de inspección

El Intendente Iván Sánchez recibió al Responsable de ASSAL Regional Reconquista, Federico Pereson, junto a miembros del Gabinete Municipal y la responsable de ASSAL local. En esta reunión se abordaron criterios de inspección en Las Toscas.
Lo que se pondrá en acción próximamente:
- Retorno de controles bromatológicos en comercios locales.
- Inspecciones de vehículos en la Ruta Nacional N° 11.
- Inicio de capacitaciones en Manipulación Higiénica de Alimentos, con entrega del Carnet correspondiente en formato digital.