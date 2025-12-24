Villa Ocampo: Línea de denuncias y vigencia de la Ordenanza «Pirotecnia Cero»

La Municipalidad de Villa Ocampo recuerda a la comunidad que se encuentra vigente la Ordenanza N.º 1765/25, que establece la prohibición del uso y comercialización de pirotecnia sonora en la ciudad, con el objetivo de proteger la salud de las personas, el bienestar animal y el ambiente.

En este marco, se informa que las denuncias pueden realizarse a través de la Línea de Denuncias 4666300, disponible las 24 horas.



De lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas, la recepción de denuncias se efectúa en Mesa de Entrada del municipio, mientras que fuera del horario laboral municipal las mismas se reciben en Portería.

Desde el Municipio se solicita el compromiso de todos los vecinos para respetar la normativa vigente, evitar sanciones y contribuir a unas fiestas responsables y sin estruendos.

Disfrutemos las celebraciones sin lastimar: cuidarnos es responsabilidad de todos.