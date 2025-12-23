Villa Ocampo: Advertencia sobre el uso del camino a Puerto Ocampo

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que, teniendo en cuenta los trabajos permanentes que el Municipio realiza para el mantenimiento y conservación del camino a Puerto Ocampo, y considerando las precipitaciones registradas en los últimos días, se solicita extremar los cuidados en el uso de dicho trazado.



Se recuerda que cualquier rotura o deterioro del camino ocasionado por movimiento de hacienda o tránsito vehicular, especialmente en condiciones de humedad, será pasible de sanciones, conforme a lo establecido en la Ordenanza N.º 051/85.



Esta medida tiene como objetivo preservar el estado del camino, garantizar la transitabilidad y cuidar los recursos públicos destinados a su mantenimiento.



Se apela a la responsabilidad y colaboración de todos los usuarios, para evitar daños que perjudiquen a la comunidad en su conjunto.