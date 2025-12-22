Schueri: El segundo tiempo de Pullaro. Gobierno 5.0

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Después de haber encarado en los dos primeros años de gobierno la acuciante inseguridad (básicamente en Rosario) renovación en la Justicia y el “orden administrativo”, sobremanera en la docencia, Caja de Jubilaciones y organismos descentralizados, ahora Maximiliano Pullaro anunció que el “segundo tiempo” estará focalizado en el desarrollo productivo basado en la tecnología y sus disciplinas estrellas: inteligencia artificial y biotecnología. Puccini llamado a jugar un papel preponderante.

No debemos perder de vista una frase pronunciada por Pullaro en la Bolsa de Comercio de Santa Fe: “los próximos años serán de un gran desafío (van a entrar muchos millones de dólares al país del campo, la minería, el gas y el petróleo, agrego) y Santa Fe tiene que picar en punta en el concierto de las Provincias”. Para ello necesitan un Estado diferente al conocido hasta ahora. Lisandro Enrico, otro actor protagónico.



Cuenta Jorge Liotti en La Nación que el CEO de una de las principales multinacionales se expresó sobre lo que buscan hoy día los empresarios. “Tres son los ejes principales: reestructuradores, personas que entiendan que el mercado argentino dio un giro de 180 grados hacia la productividad y eficiencia, y también comerciales fuera de la caja. Con una economía ordenada o en vías de, ya no basta con seguir el Excel. Hoy es imprescindible tener velocidad, creatividad y entender que es imprescindible diferenciarse en los negocios para sobrevivir”.

Dentro del gobierno mismo hay posiciones dispares cuando se le pregunta a algún funcionario cuál es el significado exegético del “segundo tiempo”; no saben muy bien cómo definirlo, habida cuenta de todo lo que se vino haciendo hasta ahora. Los hay quienes especulan con tener los controles y las botoneras en lugares claves para comandar mejor con gente de confianza. Otros apuntan a mejorar una relación casi imposible de saldar con los empleados públicos (básicamente la docencia).



Desde la oposición adivinan que se viene un “vamos por todo” a la santafesina.

La relación con Javier Milei será de especulativa cordialidad, habida cuenta que no hay muchas herramientas para condicionarlo, más allá de lo discursivo. Los legisladores nacionales “pullaristas” Scaglia y Farías que le responden directamente, facilitaron la aprobación – abstención mediante – del Presupuesto en Diputados (con dos excepciones), y harán lo propio en febrero con la Modernización Laboral. Gisela Scaglia, tal como presumíamos, debe hacer malabares para comandar un bloque de “no alineados”.

En el Senado, Carolina Losada y Eduardo Galaretto tienen su propia agenda, sobremanera la ex doblemente contendiente de Pullaro, que mantiene conversaciones con radicales santafesinos para seguir en esa poltrona por otros seis años, no sin antes pasar por una prueba del ácido – calendario electoral mediante – con la probable candidatura a intendente de Rosario. “Para Senador 2027 Maxi tiene su propio postulante”, responden desde el círculo áulico gubernamental.

2026: año de consolidación

Durante el 2026 Pullaro deberá construir la plataforma de lanzamiento, y para ello ninguna pieza deberá quedar suelta; una vez que la nave esté viajando rumbo al objetivo 2027, cualquier desajuste previo podría pagarse caro.



El sueño de una “Corte diferente” (“adicta”, interpretan capciosamente desde la oposición) estará cumplido en el 2027 con la jura antes del fin del 2026 de Diego Maciel, Aldo Alurralde (quien no debería haber aclarado que el Gobernador le dijo que “jamás me pediría un fallo”, eso se sobreentiende) y Jorgelina Genghini.

Pablo Olivares estará sentado el año que viene sobre 800 millones de dólares (que Nación quiere comprarle) como amortiguador de cualquier sobresalto, pero básicamente parba tener autonomía de vuelo sin necesidad de los seguramente menguados fondos que llegarán desde Nación, paquete de desregulaciones y descentralizaciones mediante. A Olivares no le inquietaría que por ejemplo Milei avance con los “IVA provinciales” (de los 21 puntos actuales, traspasarle a las Provincias el 10%) a cambio de ingresos brutos, ya que estarían un punto por arriba de lo recaudado actualmente por IIBB. “Pablo” no lo admitirá en público.

La reforma electoral: el gran debate

De las leyes que manda a sancionar la reformada Constitución hay una como punto neurálgico para las aspiraciones políticas del oficialismo (y la oposición). La Ley Electoral, que deberá contemplar la nueva composición proporcional de la Cámara de Diputados cuyo reparto ¿será por el tradicional D´Hondt? ¿O el Hare que utiliza la Provincia de Buenos Aires, y que busca una representación proporcional mediante un cociente electoral y un posterior reparto por resto mayor entre los partidos políticos participantes? A diferencia del D’Hondt, el Hare reparte según la proporción de votos recibidos por partido.



El piso porcentual para acceder a las bancas ya es motivo de escándalo anticipado entre los partidos minoritarios por algunas versiones escuchadas, y ni hablar del nuevo sistema de boleta única, que se parecerá mucho al estrenado el 26 de octubre.



¿Seguirán las PASO? “No habría motivo para derogarlas”, infieren desde la Casa Gris. A menos que las circunstancias lo ameriten; pero para todo, los 14 votos del socialismo en Diputados serán definitorios.

Un oportuno aporte final de nuestro consultor político “Dr. Miguel” a raíz de la última manifestación de la CGT: el poder “real” del peronismo y su brazo sindical está quedando relegado por la globalización, que trasladó el poder corporativo que antes estaba en las fuerzas armadas, los sindicatos y las cámaras empresarias, a las grandes corporaciones económicas transnacionales.