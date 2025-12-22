Villa Ocampo: Accidente de tránsito entre una motocicleta y un auto

En la noche del sábado 20 de diciembre, alrededor de las 23:55 horas, personal de la Comisaría 4ª de la Unidad Regional IX tomó conocimiento, mediante un llamado telefónico, de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Belgrano y Rivadavia, en la ciudad de Villa Ocampo.

Al arribar al lugar, y por causas que se tratan de establecer, se constató que el siniestro fue protagonizado por una motocicleta Honda Tornado 250 c.c., conducida por un vecino de la localidad, y un automóvil Chevrolet Spin, guiado por un hombre mayor de edad, también domiciliado en ese medio.

Como consecuencia del impacto, una unidad sanitaria procedió al traslado del conductor del birrodado al nosocomio local para su correspondiente atención médica.