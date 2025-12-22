Liga Ocampense de Fútbol: Huracán se consagró Campeón 2025

Huracán de Villa Ocampo se consagró campeón de la temporada 2025 de la Liga Ocampense de Fútbol, tras imponerse en la final del Torneo “Oscar Cereijo” frente a Club Recreativo Villa Guillermina.

La serie final fue extremadamente pareja:
• Final de ida: 0 a 0
• Final revancha: 0 a 0
• Definición por penales: Huracán 5 – Recreativo 3

El partido decisivo se disputó el domingo 21 de diciembre, a las 20 horas, en el Estadio Huracán, donde el Globo fue más efectivo desde los doce pasos y logró el título.

Penales de Huracán:
✔ A. Flores
✔ A. Paré
✔ D. Gómez
✔ L. Base
✔ B. Torres

Penales de C. Recreativo:
✔ S. Gutiérrez
❌ C. Aguirre (travesaño)
✔ B. Salinas
✔ N. Enrique

Con esta victoria, Huracán vuelve a gritar campeón, coronando una gran campaña y desatando el festejo de su gente

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar