Las Toscas: Semana de audiencias judiciales

Se deja a continuación las fechas de las próximas audiencias judiciales de Las Toscas.
Audiencias 22/12/25 al 26/12/25
Dr. Norberto Rios
08.30hs Orue Victor s Delito Sexual Acusación y Audiencia Preliminar OGJ LT
10.30hs Silva Kevin s Lesiones Leves Imputativa Unidad Fiscal
11.00hs CastañedavMaria s Lesiones Graves Imputativa Unidad Fiscal
11.30hs Gimenez Horacio s Desobediencia de Mandato Judicial Imputativa Unidad Fiscal
23/12/25
10.30hs Chamorro Coacciónes Calificadas Imputativa Unidad Fiscal
11.00hs Gonzalez Roberto s Amenazas Coactivas Imputativa Unidad Fiscal
11.30hs Romero Andres s Abuso Sexual Imputativa Unidad Fiscal
28/12/25
08.30hs Cataneo Ruben s Lesiones Calificadas Revocación de Condena Condicional OGJ LT
10.30hs Guastavino Horacio s Coacciones Imputativa Unidad Fiscal
11.00hs Cataneo Roberto s Amenazas Imputativa Unidad Fiscal
11.30hs Stechina Rodrigo s Amenazas Imputativa Unidad Fiscal
Dr Juan Carlos Koguc
22/12/25
11.00hs Escobar Miguel s Amenazas Simples Imputativa y Prisión Preventiva OGJ LT
23/12/25
09.00hs Piat Joel y Otros Imputativa Unidad Fiscal
10.15hs Lopez Matias y Otros Imputativa Unidad Fiscal