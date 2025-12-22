Las Toscas: Compromiso regional con el ambiente

El viernes 19 de diciembre, la Municipalidad de Las Toscas participó de una nueva reunión del Consorcio Regional GIRSU, realizada en la ciudad de Villa Ocampo.

En representación de la localidad estuvieron presentes el Intendente Iván Sánchez y el Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial, Daniel Molina, reafirmando el compromiso con una gestión responsable y sostenible de los residuos.

Durante el encuentro se abordaron temas claves, entre ellos:

La presentación de las nuevas autoridades del Consorcio.

La exposición de los principales avances y trabajos realizados por GIRSU hasta la fecha.

La necesidad de designar un nuevo secretario para fortalecer la organización y el funcionamiento del Consorcio.

El compromiso de coordinar por zonas la carga y el traslado de los residuos domiciliarios, abarcando desde Florencia hasta Tacuarendí, con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la eficiencia del sistema.



¿Qué es GIRSU?



GIRSU significa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Se trata de un plan regional, que busca mejorar el tratamiento de los residuos, reducir los basurales a cielo abierto y promover la economía circular.

El sistema funciona a través de un Consorcio Regional, integrado por distintos municipios y comunas, y cuenta con un Centro Ambiental destinado a la clasificación.