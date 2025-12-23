Villa Ocampo: Modificaciones en el servicio de recolección de residuos durante las fiestas

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que, con motivo de las celebraciones de fin de año, el servicio de recolección de residuos tendrá modificaciones en su cronograma habitual.

Durante la semana de Navidad y Año Nuevo, algunos servicios se realizarán con normalidad, mientras que otros serán suspendidos y reprogramados para el día siguiente a partir de las 6:00 horas, según sector y tipo de residuos (húmedos y secos).

Se solicita a los vecinos y vecinas respetar los días y horarios establecidos para sacar los residuos, a fin de colaborar con el orden, la limpieza y el cuidado del ambiente.

El cronograma detallado por fechas y sectores puede consultarse en las placas informativas oficiales difundidas por el Municipio.

La Municipalidad agradece la colaboración de la comunidad y desea unas felices fiestas.