Gisela Scaglia acompañó la asunción de Vito Weiss Ackerley, primera intendenta de Helvecia

Gisela participó del acto de asunción de Vito Weiss Ackerley como primera intendenta de Helvecia, en un hecho histórico para la localidad y para el Departamento Garay.

Helvecia se convierte así en la primera ciudad del departamento, iniciando una nueva etapa institucional que marca un punto de inflexión en su historia política y en su proyección de desarrollo.

Durante el acto, Scaglia destacó la relevancia del momento y reafirmó el compromiso del Gobierno de la Provincia de Santa Fe de acompañar la nueva gestión municipal: “Es un día histórico que marca la historia de Helvecia, una ciudad que todos queremos que sea abundante. Venimos a renovar el compromiso del gobierno provincial para acompañar la gestión y hacer realidad obras que son un sueño para esta comunidad y que son muy necesarias”.

En ese marco, Scaglia señaló que su tarea de defender los intereses de Santa Fe ahora se extiende también al Congreso Nacional, sin perder la cercanía con el territorio: “Me comprometí a defender a la provincia de Santa Fe en el Congreso Nacional, pero también a seguir trabajando cerca de los santafesinos, acompañando al gobernador y recorriendo cada localidad. Ese compromiso no cambia, aunque implique más esfuerzo y más viajes”.

Asimismo, se refirió al tratamiento del presupuesto nacional y a la posición asumida frente a los temas sensibles para la provincia: “Decidimos no obstaculizar la gobernabilidad, pero defendimos con firmeza dos pilares fundamentales para Santa Fe y para la Argentina: la educación superior y la discapacidad. Sin universidades no hay futuro, y en discapacidad el Estado debe garantizar prestaciones esenciales para miles de familias”.

Finalmente, dejó un mensaje a la comunidad de Helvecia: “Que tengan unas muy felices fiestas, que sueñen en grande y que acompañemos todos a Vito. Vamos a seguir estando cerca para que las obras que necesita Helvecia se hagan realidad”.