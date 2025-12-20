Pullaro: “Cada inversión que llega a Santa Fe la vamos a cuidar como propia porque genera trabajo y crecimiento”

Desde la terminal portuaria de COFCO International, en Timbúes, partió el primer embarque comercial de trigo con destino a China. La operatoria, de 65.000 toneladas, consolida la política provincial de fortalecimiento portuario y posiciona a Santa Fe como socio estratégico en el comercio agroindustrial.

La Provincia de Santa Fe tuvo este sábado un hecho histórico para la producción y las exportaciones argentinas: desde Timbúes zarpó el primer embarque comercial de trigo con destino a la República Popular China. La carga, de 65.000 toneladas, marca un hito en la relación bilateral y refuerza el rol del sistema portuario santafesino en la inserción internacional del país.



El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó la decisión de la Provincia de profundizar su apertura al mundo y, en particular, de fortalecer el vínculo con China. “Le abrimos los brazos a invertir en Santa Fe”, afirmó, al tiempo que subrayó la complementariedad entre la matriz productiva santafesina y el mercado asiático. Según explicó, Santa Fe combina producción agropecuaria, industria y una identidad cultural ligada al trabajo, lo que la convierte en un socio confiable para estrategias comerciales de largo plazo.



En ese marco, el gobernador remarcó que el Estado santafesino ofrece previsibilidad y reglas claras. Señaló que Santa Fe es una Provincia que baja impuestos, pero que, sobre todo, garantiza estabilidad institucional para quienes invierten: “Cada inversión y cada centavo que se ponga en Santa Fe lo vamos a cuidar como propio”, expresó, y agregó que esos recursos “generan trabajo para los santafesinos y fortalecen las economías regionales”.



Pullaro puso el foco en la infraestructura como condición clave para el desarrollo exportador. Explicó que la Provincia invierte con recursos propios en accesos portuarios y viales, aun cuando la renta de las exportaciones queda mayoritariamente en manos del Estado nacional. En ese sentido, recordó la ejecución de obras estratégicas, como la tercera vía de la autopista y los accesos a puertos del cordón industrial, y anticipó una nueva etapa de inversiones para mejorar la circulación de camiones y evitar congestiones. “El desarrollo económico también pasa por la infraestructura”, sostuvo.

Momento histórico

Por su parte, el ministro Gustavo Puccini, presente en el acto, calificó el embarque como “un momento histórico para Santa Fe y para la Argentina”. Destacó que se produce en un contexto de muy buenas cosechas y señaló que no se trata solo de un buque rumbo a China, sino del resultado de una extensa cadena agroindustrial, con valor agregado y coordinación entre empresas, equipos técnicos y organismos públicos.



Puccini remarcó el peso estratégico de la provincia en el comercio exterior. Indicó que Santa Fe cuenta con 849 kilómetros de río y más de 30 puertos públicos y privados, por donde sale cerca del 80 % de las exportaciones de granos del país. En ese marco, afirmó que este primer envío “muestra el potencial que Santa Fe quiere ofrecerle al mundo” y alentó a que se multipliquen las inversiones y las operaciones de este tipo.

Economías complementarias

El embajador Wang Wei, quien también participó de la ceremonia, destacó el valor simbólico y económico del embarque y consideró que la jornada fue especial para Santa Fe, China y la Argentina. “Esta provincia es una base vital de la producción agropecuaria argentina”, señaló, y celebró la salida del primer envío de trigo hacia su país. En nombre de la Embajada china, felicitó al Gobierno Provincial y a COFCO por la operatoria.



El diplomático recordó que China es el segundo socio comercial de la Argentina y su principal mercado para productos agrícolas. Indicó que en 2024 las exportaciones agroindustriales argentinas hacia China superaron los 5.100 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 14 %, y anticipó que esa tendencia continuará. “Nuestros países tienen una fuerte complementariedad”, afirmó, y destacó la expansión del intercambio de productos.



Finalmente, Wang Wei señaló que China profundizará su apertura económica y que las empresas chinas mantienen un fuerte interés en invertir en sectores como infraestructura, energía, minería y agroindustria. En ese marco, aseguró que la Embajada continuará facilitando el vínculo entre empresas chinas y argentinas para promover un comercio agroindustrial estable y de largo plazo.



También participaron el CEO de COFCO International, Wei Dong; el presidente de COFCO International Argentina, Alfonso Romero; la secretaria de Comercio Exterior de la provincia, Georgina Losada; y el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza.