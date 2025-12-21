El Gobierno Provincial continúa con la construcción de 4 pabellones de aislamiento en la Cárcel de Coronda

En el marco de las distintas obras de infraestructura carcelaria que desarrolla la Provincia, la gestión de Maximiliano Pullaro realiza una inversión que supera los $ 4.900 millones para completar 72 celdas de aislamiento en la Unidad Penitenciaria N° 1.

En un trabajo coordinado entre los ministerios de Obras Públicas y de Justicia y Seguridad, el Gobierno Provincial continúa con las tareas para la construcción de cuatro nuevos pabellones de aislamiento en la Unidad Penitenciaria N° 1 “Dr. César Raúl Tabares” de Coronda, departamento San Jerónimo. La inversión provincial en esta obra supera los 4.900 millones de pesos.



Sobre el desarrollo de estos trabajos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, precisó que “sobre un total de 72 celdas de aislamiento, ya realizamos el montaje de 66. Esta obra forma parte de la inversión histórica que está llevando adelante el gobernador Maximiliano Pullaro en materia de infraestructura penitenciaria”.

Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que la obra contempla la construcción de cuatro tiras de pabellones de 18 celdas cada uno. Son más de 1.300 metros cuadrados cubiertos de celdas en el corazón de la Cárcel de Coronda, las que tendrán su patio individual y estarán conectadas por galerías. Estos patios cuentan, además, con una reja superior que incluye malla electrosoldada para impedir el paso de objetos.

Avances

En cuanto al progreso de la obra, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, detalló que “alcanzó un 60 % de desarrollo y ya está montado por completo el pabellón A. El pabellón B también está montado casi en su totalidad, mientras que los pabellones C y D cuentan con un significativo grado de avance”.



Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, recordó que “la de Coronda es una cárcel que no tenía pabellones de aislamiento sino que tenía algunas adaptaciones edilicias”, y remarcó que “precisamente, esta obra contribuye a la seguridad del penal, permitiendo que aquellos que no tienen un comportamiento apegado a las normas, tanto dentro de la cárcel como afuera, y que continúan intentando cometer delitos desde las unidades penitenciarias; necesitan unas particulares medidas de seguridad como las que ofrecen estos nuevos pabellones que, además, respetan la conformación del edificio que está dividido entre norte y sur”.



Los pabellones están compuestos por celdas de paneles premoldeados de hormigón armado y sobre estos se ejecutan losas que cumplirán la función de cierre superior de seguridad.



Además, las celdas contarán con cama de hormigón armado; kit de inodoro y lavatorio antivandálico de acero inoxidable; ducha: y estante. A su vez, en el patio, se dispone una pileta de lavar de hormigón premoldeado con canilla de servicio.



Junto al desarrollo de las tareas de montaje de los paneles, la UTE a cargo de la obra (conformada por las empresas Mundo Construcciones y De Paoli & Trosce) también realiza instalaciones eléctricas y de corrientes débiles, revoque interior en las celdas, colocación de artefactos sanitarios y trabaja en la cubierta liviana de los pabellones.

Trabajos paralelos y más mejoras para la Unidad Penitenciaria

A la par de la construcción de los cuatro nuevos pabellones, el Gobierno de Santa Fe también llevó a cabo obras en la Unidad Penitenciaria de Coronda para la provisión de agua de servicio.



La obra consistió en la colocación de dos nuevos tanques de 100 mil litros de almacenamiento cada uno para reemplazar tanques que estaban en avanzado estado de deterioro.



Junto a los nuevos tanques, se realizó la instalación de una cisterna subterránea de 150.000 litros de almacenamiento garantizando que no se obstaculicen visuales por cuestiones de seguridad y vigilancia. En ese mismo sector se ejecutó una nueva sala de máquinas para alojar los equipos de los sistemas de bombeo.



También, se llevó a cabo la ejecución de dos pozos con bombas sumergibles y un sistema de bombeo para la impulsión de agua desde la cisterna hasta los nuevos tanques elevados.



El funcionamiento de las instalaciones sanitarias de agua para limpieza y de descargas cloacales de inodoros depende de este nuevo sistema de provisión de agua. El nuevo sistema de tanques además de almacenar y distribuir agua sin tratar a toda la Unidad Penitenciaria, abastece el sistema de enfriamiento del grupo electrógeno del Penal.



La inversión del Gobierno Provincial para esta obra de previsión de agua fue de casi mil millones de pesos, bajo la decisión política de mejorar la infraestructura carcelaria de toda la provincia de Santa Fe.