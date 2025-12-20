Provincia decreta asueto en la Administración Pública para los días 24 y 31 de diciembre

Es para facilitar la participación en las reuniones de Navidad y Año Nuevo a quienes viven en zonas alejadas de sus familias.

El gobernador Maximiliano Pullaro anunció que firmará el decreto por el cual establece asueto para todo el personal de la Administración Pública Provincial para los días miércoles 24 y 31 de diciembre próximos.

La medida apunta a posibilitar que aquellas personas que vivan o trabajen en zonas alejadas de sus familias y afectos, cuenten con un tiempo prudente para tomar las medidas necesarias que les permitan asistir a las reuniones familiares con motivo de las tradicionales celebraciones de Navidad y Año Nuevo, a las que el Gobierno de la Provincia adhiere.