El Senado Provincial homenajeó al campeón del mundo del 86’ Nery Alberto Pumpido

La Cámara de Senadores, homenajeó este jueves en el recinto de sesiones al ex arquero campeón del mundo con la Selección Nacional de fútbol en México 1986, Nery Alberto Pumpido. El acto fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, autor de la iniciativa. Previamente brindaron una extensa conferencia de prensa a nivel regional.

Ante un auditorio colmado, participaron también senadores, autoridades de ambas Cámaras legislativas y representantes del Poder Ejecutivo, el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti. Por su parte, el ex futbolista, director técnico y actual dirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) estuvo acompañado por autoridades de clubes, junto a familiares, allegados y otras personalidades del ámbito deportivo.

“Estupenda trayectoria”

Al hacer uso de la palabra, Felipe Michlig agradeció la gran concurrencia con la que contó la ceremonia y destacó la presencia de una personalidad de la importancia de Pumpido en el recinto de la Cámara de Senadores.

“Además de su extensa trayectoria, yo quiero reconocer al ser humano que permanentemente enseña que hay que superarse, avanzar y tratar de ser mejores”, afirmó el presidente provisional del Senado.

“Con este humilde homenaje, la Cámara más federal de la provincia quiere agradecerte por todo lo que aportaste y seguís aportando al deporte de Santa Fe, del país y de todo el continente”, agregó el también senador por el departamento San Cristóbal.

“La familia, la escuela y los clubes”

“Cuando pensamos en cómo hacer para que una persona crezca y mejore, lo primero en importancia es la familia, después la escuela y luego los clubes. Por eso cada uno de las y los senadores que estamos aquí apostamos al fortalecimiento de esas instituciones”, añadió.

“Siempre debemos mantener viva en nuestra memoria a personas que, como vos Nery, con pocos medios han hecho grandes cosas”, concluyó Michlig.

“Siempre debemos tratar de ser mejores”

Tras agradecer el reconocimiento, Nery Pumpido, sostuvo que “ustedes saben que siempre llevé a Santa Fe y a Monje donde estuve” y remarcó que “siempre dije que los homenajes deben hacerse en vida, por eso en mi nombre quiero recordar a todos los jugadores de Unión y Colón que han sido figuras y muchas veces no son reconocidos como se debe”.

Asimismo, subrayó que “siempre debemos tratar de ser mejores, hay que tener ansias de luchar, de ganar y de no ser conformistas, hay que querer avanzar e ir por más; toda mi vida fue así”.

“Pensar en grande no quiere decir que vas a salir campeón, pero te lleva a querer progresar todos los días. No sirve estar estancado, hay que cambiar la mentalidad y pensar en que todos los días hay que querer algo más”, completó.

Un justo homenaje

Durante el reconocimiento, distintos senadores hicieron uso de la palabra para destacar la figura de Pumpido.

En ese sentido, Ciro Seisas (Rosario) consideró que se trata de “un justo homenaje a una persona que pone las palabras sacrificio y esfuerzo por encima de resultado y triunfo. En estos tiempos es preciso tener en cuenta una mirada como la tuya, que se base específicamente en el crecimiento y en que para ganar primero hay que sumar una cantidad de derrotas, pero nunca hay que detenerse”.

Por su parte, el representante territorial de La Capital, Julio Garibaldi, recordó que el predio deportivo de la Liga Santafesina de Fútbol lleva el nombre de Nery Pumpido y afirmó que el homenajeado “es un embajador de Santa Fe, es decir, una persona que empuja y trabaja para que pasen cosas que hagan crecer a esta provincia”.

En tanto que Leonardo Diana, senador del departamento del que es oriundo Pumpido, consideró que “los homenajes deben hacerse en el momento justo” y destacó “su mensaje” porque “no sólo ha triunfado en el ámbito deportivo sino también como persona, pregonando que siempre hay que superarse y tratar de ser mejor”.

Posteriormente, en nombre del bloque Justicialista, Rubén Pirola (Las Colonias) “es una persona a la que admiramos, por su trayectoria, pero fundamentalmente por su mensaje hacia la vida a través de todo lo que ha construido: que cuando se quiere, se puede, y cuando no se está conforme con algo, todos los días se puede aprender un poco más para mejorarlo”.

Presentes

En el tramo final del acto, Pumpido firmó el Libro de Honor para dejar testimonio de su visita a la Cámara de Senadores. Además, recibió diversos presentes institucionales -entre ellos el Poncho Santafesino- y el diploma alusivo al homenaje realizado.

Además, el Club Náutico El Quillá le hizo entrega de una camiseta enmarcada en manos de los dirigentes Marcelo Doyharzaba, Florencia Maresca y Marcelo Piccinino. “Es un honor tener semejante apellido en nuestro club y que una persona como él se interese tanto por la Liga Santafesina”, valoró Maresca.

Lo propio ocurrió con la Vecinal Deportiva Dr. Manuel Gálvez de Sauce Viejo, quien le obsequió una camiseta de la institución.

Saludos especiales

Vale mencionar también que participaron a la distancia de la ceremonia la diputada nacional y ex vicegobernadora, Gisela Scaglia, y el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. La primera lo hizo a través de una carta de salutación y el dirigente paraguayo mediante un video que se proyectó en el recinto y en el que calificó a Pumpido como “un supercampeón”.

Cabe señalar que el periodista Eduardo González Riaño habló en nombre de una gran cantidad de colegas suyos que se hicieron presentes. “La palabra más justa que he escuchado, y que te sintetiza, es la de embajador”, afirmó dirigiéndose a Pumpido.

Entre otras autoridades estuvieron presentes en el homenaje al presidente de la Cámara de Diputados, Clara García; el diputado nacional Pablo Farías; los diputados provinciales Omar Perotti y José Corral y el Ministro de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, Fabián Bastía.

Reseña

Nery Alberto Pumpido es un santafesino nacido en la localidad de Monje, departamento San Jerónimo, el 30 de julio de 1957. Se ha destacado como arquero internacional, con una destacada trayectoria en distintos clubes y numerosos títulos, además de un exitoso desempeño como director técnico y mánager deportivo.

Como jugador inició su carrera en Unión de Santa Fe (1976-1981 y 1992), siguiendo en Vélez Sársfield (1982-1983), River Plate (1985-1988) y Real Betis de España (1988-1991). En River Plate obtuvo los títulos del torneo Apertura 1985/86, la Copa Libertadores 1986, la Copa Interamericana 1986 y campeón del Mundo Interclubes en 1986.

En la Selección Argentina fue convocado a partir de 1978 y jugó tres campeonatos mundiales (España 1982, México 1986 e Italia 1990), obteniendo el título de campeón mundial en 1986 y subcampeón del mundo en 1990.

Además, fue director técnico de Los Andes (1983-1984), ayudante técnico de Carlos Bilardo en Boca Juniors (1995-1996), mánager de Unión de Santa Fe (1999-2001 y 2011), director técnico de Unión de Santa Fe (2002), Olimpia de Paraguay (2003-2004, 2012 y 2014-2016), Tigres de Monterrey de México (2005-2007), Newell’s Old Boys (2009) , All Shabab de Arabia Saudita (2010-2011), Godoy Cruz de Mendoza (2012).

Como entrenador fue campeón de la Copa Libertadores y subcampeón de la Copa Intercontinental con Olimpia de Paraguay en 2002. Además fue premiado por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino.

Desde 2017 a 2021 fue Embajador de CONMEBOL y desde 2021 a la actualidad es el Secretario General Adjunto de Fútbol de la CONMEBOL y Director de Desarrollo de la entidad.