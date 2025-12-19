Villa Ocampo: Cierre anual de los talleres de oficios y turismo

En el marco del Programa Impulsa del Gobierno de Santa Fe, se realizó el acto de cierre de diversas capacitaciones que fortalecen el desarrollo profesional y turístico local.

Se llevó a cabo el acto de entrega de certificados de los cursos de Modelado 3D y Community Manager, capacitaciones desarrolladas a través del Programa Impulsa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, cuyo objetivo es brindar herramientas formativas que amplíen las oportunidades laborales y acompañen el crecimiento profesional de la comunidad.

Durante la jornada también se reconoció a quienes participaron de las propuestas formativas orientadas al sector turístico: “Pueblos forestales: la historia como desafío” y “Hotelería en acción: buenas prácticas y experiencia del huésped”, iniciativas gestionadas por la Dirección de Turismo Municipal, en articulación con el INSPI N.º 4026 Santísima Virgen Niña.

Las capacitaciones representan una apuesta al futuro, a la creatividad, la innovación y el fortalecimiento de las capacidades locales. En ese sentido, el curso de Modelado 3D brinda habilidades aplicables a distintos ámbitos creativos y productivos, mientras que la formación en Community Manager potencia la comunicación digital de emprendimientos, instituciones y proyectos. A su vez, las propuestas vinculadas al turismo aportan herramientas clave para poner en valor la identidad local, la historia y la calidad en la atención de los servicios turísticos.

El acto contó con la presencia del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald “Coco” Bascolo, el intendente Cristian Marega y el director provincial de Capacitación y Formación Profesional, Gabriel Vega, quienes destacaron la importancia de la formación continua como motor del desarrollo y la generación de oportunidades.



Durante el encuentro, el intendente Cristian Marega hizo entrega de presentes al ministro Bascolo y al director provincial Gabriel Vega, en agradecimiento por el acompañamiento y el trabajo conjunto que permiten acercar estas propuestas a la localidad.

Finalmente, se procedió a la entrega de certificados a quienes completaron satisfactoriamente las capacitaciones.

Egresados – Curso Modelado 3D

Acosta Esteban Nicolás; Berón Lautaro Leonel; Bolzan Fabián Genaro; Bosch Ernesto Fabián; Lezcano Alexis Nicolás; Mercado Lisandro; Molina Ariel; Molina Samuel; Nocenti Gonzalo; Piro Carlos Hugo; Piro David; Quevedo Ignacio Daniel; Romero Ludmila Loreley; Rosales Fabricio Lautaro; Steeman Wilson Adrián; Vallejos Mateo Luis.

Egresados – Curso Community Manager

Aguirre Nahuel; Almirón Clarisa; Almirón Roxana; Baigorria Agustín; Borelli Marlen; Escobar Alfonso Ariel; Escobar Valeria; Fernández Florencia Milagros Evelin; Mónaco Cintia; Ramos Analía; Romero Fernando; Sánchez Lucas.

Desde la organización felicitaron especialmente a los participantes por el compromiso, la constancia y el esfuerzo demostrado a lo largo del proceso de aprendizaje, destacando que estas nuevas competencias podrán ser aplicadas en el ámbito personal, laboral y comunitario.