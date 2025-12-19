Santa Fe: Multa ambiental en discusión

Entidades rurales expresaron su respaldo al productor Eduardo Alejandro Bieler, sancionado por la Provincia de Santa Fe con una multa millonaria en el marco de la Ley de Bosques Nativos.

El productor es Eduardo Alejandro Bieler, de la localidad de Vera (norte de Santa Fe). La provincia le aplicó una multa millonaria —aprox. $379.800.000— por una presunta infracción a la Ley de Bosques Nativos.

La sanción se originó por la intervención de unas 6 hectáreas de monte secundario (renoval) dentro de su establecimiento. Las Sociedades Rurales consideran que la multa es desproporcionada y de carácter confiscatorio, y advierten que genera incertidumbre en el sector productivo.

Si bien ratifican la importancia de la protección ambiental, reclaman razonabilidad, proporcionalidad y respeto del debido proceso, y solicitan la intervención del Gobierno provincial para abrir instancias de diálogo que permitan una solución equilibrada entre ambiente y producción.