Villa Ocampo: Se entregaron las becas CreArte Litoral 2025

La iniciativa financia propuestas de creación, investigación, formación y gestión cultural que aportan al desarrollo sostenible del patrimonio natural y cultural.

Este martes 16 de diciembre se llevó a cabo el acto de entrega de distinciones a los proyectos ganadores de la convocatoria Becas CreArte Litoral, una iniciativa impulsada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que promueve y acompaña el desarrollo artístico y cultural en la región.



Del acto participaron el intendente Cristian Marega, la secretaria de Cultura, Maricel Corgniali, y el director de Acción y Desarrollo Territorial de UNL, Nadir Saade, quienes acompañaron a los dos beneficiarios en esta instancia de reconocimiento y apoyo a la producción cultural local.



Durante el encuentro se destacó la importancia del trabajo articulado entre la universidad y el gobierno local para impulsar iniciativas culturales que fortalezcan la identidad, la creatividad y el desarrollo territorial.



En esta edición fueron reconocidos en Villa Ocampo dos proyectos de la convocatoria:



– “Arte en Chatarra”

Responsable: Gerardo Acuña.



– “Espacio Musical Crescendo”

Responsable: Estefanía Zweifel.



La entrega de las Becas CreArte Litoral representa una apuesta al talento local y al arte como herramienta de inclusión y transformación social, reafirmando el compromiso de la UNL y del municipio con el crecimiento cultural de la comunidad.