Las Toscas: Reunión de trabajo entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal

El intendente Iván Sánchez, junto a la secretaria general Laura Fiant, mantuvo este lunes 15 de diciembre una reunión de trabajo con concejales de la ciudad, con el objetivo de dialogar y avanzar en temas centrales para la gestión y el desarrollo local.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados al Presupuesto 2026 y al tratamiento de distintos proyectos de ordenanza, orientados a ordenar y planificar la administración municipal, brindando respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.

Entre los principales temas analizados se destacan el proyecto de creación de Secretarías e Incumbencias; la declaración del Estado de Emergencia en materia económica, financiera, social, productiva y administrativa; y el Estado de Emergencia en materia de seguridad pública, vial, ordenamiento territorial y servicios públicos.

Desde el Ejecutivo destacaron la importancia del trabajo conjunto con el Concejo Municipal para avanzar en una ciudad más ordenada, planificada y con políticas públicas que respondan a las demandas de la comunidad.