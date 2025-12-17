Cronograma de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario

La totalidad de los empleados estatales activos y pasivos cobrarán este martes 23 de diciembre la segunda cuota del sueldo anual complementario.

El ministerio de Economía de la provincia anunció que el 23 de diciembre los empleados estatales tendrán depositado el aguinaldo.



La totalidad de los empleados estatales activos y pasivos de la provincia de Santa Fe, cobrarán este martes 23 de diciembre la segunda cuota del sueldo anual complementario.

Martes 23 de diciembre:

•⁠ ⁠Personal perteneciente al Escalafón Policial y Penitenciario

•⁠ ⁠Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones

•⁠ ⁠Personal Docente de Escuelas Privadas

•⁠ ⁠Todos los Pasivos

•⁠ ⁠Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.