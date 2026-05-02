Las Toscas: Homenaje a los Héroes y Veteranos del Crucero A.R.A. General Belgrano

En el marco de la conmemoración del hundimiento del Crucero A.R.A. General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982 durante la Guerra de Malvinas, la Municipalidad de Las Toscas, rinde un sentido homenaje a los 323 argentinos que perdieron la vida en defensa de nuestra soberanía.

Entre ellos, 36 eran santafesinos, y dos del norte provincial: Héctor Aníbal Casali, oriundo de nuestra ciudad, y Masil Félix Tarciso, de la vecina localidad de Villa Ocampo, cuyos nombres permanecen vivos en la memoria colectiva de nuestra región.

Su sacrificio, junto al de tantos compatriotas, constituye un legado de valor, compromiso y amor por la Nación que, a 44 años de aquel suceso, nos convoca a mantener viva su memoria con respeto y gratitud.