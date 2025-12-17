Villa Ocampo: Aprehendido por tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad

En la noche del lunes 15 de diciembre, alrededor de las 20:40 horas, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX, mientras realizaba patrullaje preventivo en la intersección de calles Juan de Garay y Brown Illa, observó a dos personas que se intercambiaban elementos con las manos.

Al intentar entablar conversación con los individuos, ambos se separaron y tomaron distintas direcciones. A pocos metros del lugar, los efectivos lograron identificar a uno de ellos, quien manifestó ser vecino de esta ciudad. Durante el procedimiento, se le incautaron tres envoltorios de nylon que contenían una sustancia similar a la cocaína.

El sujeto fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido, por el delito caratulado prima facie como infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 (tenencia de estupefacientes para consumo personal) y resistencia a la autoridad. Se dio conocimiento a la defensa correspondiente y se convocó a personal de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) para continuar con las actuaciones de rigor.