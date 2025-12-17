Felipe Michlig recibió al intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, Pte. de la UCR nacional

En la Sala de la presidencia de la Cámara de Senadores, el presidente Provisional Felipe Michlig recibió al intendente de la ciudad de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, que días pasado fue elegido titular de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, (siendo el presidente más joven de los 135 años de historia del radicalismo).

Al término de la reunión en declaraciones a la prensa parlamentaria, Chiarella sintetizó: “agradezco a Felipe el tiempo para abordar muchos temas de una agenda que compartimos con el gobierno provincial y proyectos que tenemos para desarrollar en nuestra ciudad”.



“Además abordamos temas de agenda partidaria a partir de mi nuevo rol de presidente de la UCR nacional, en cuanto a la coyuntura actual y los temas que se vienen a nivel nacional. Nuestro propósito es tratar los temas que le importan a la gente, cualquiera que sea el lugar que uno ocupe”.

“En el radicalismo tenemos muchas fortalezas”

Respecto al futuro de la UCR señaló que “tenemos muchas fortalezas que las vamos a potencia a través de un trabajo de cercanía con la gente, como la que cumplen más de 500 intendentes y jefes comunales, 5 gobernadores, concejales y radicales en todo el país que en el día a día están tratando de solucionar los problemas cotidianos. Somos un partido de gobierno que no le teme a las responsabilidades y a los desafios”.

“El radicalismo de Santa Fe da muestra de amplitud y de diálogo con un gran liderazgo, que no hay dudas es lo que hay que mostrar a nivel nacional y seguir por ese camino”.

Referentes

En cuanto a referentes históricos Chiarella señaló sentirse identificado con las figuras históricas del radicalismo como Irigoyen, Illia y Alfonsín. «Todos fueron grandes visionarios en su tiempo con coraje y honestidad para administrar la cosa pública”.

A nivel provincial destacó que “la figura de Maxi Pullaro se circunscribe en estos cánones de los grandes referentes de nuestro partido, porque nuestro gobernador se ha enfrentado con mucho coraje al narcotráfico, con una visión estratégica para resolver los problemas de los santafesinos”.

Finalmente, sobre Felipe Michlig indicó que “es un gran trabajador y líder que siempre apuesta al diálogo, lo cual es muy necesario en estos tiempos, lo cual es un ejemplo a seguir”.