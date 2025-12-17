Felipe Michlig asumió un nuevo mandato como presidente de la UCR provincial

En la noche del martes 16 de diciembre, en la histórica Sede del Comité Provincial de la UCR, el senador Felipe Michlig, fue proclamado para cumplir su quinto mandato como Presidente del Comité Provincial (2025-2027) de la UCR, una vez cumplimentado el proceso electoral en donde se presentó una lista única con amplio consenso y unánime respaldo de todos los sectores internos y afiliados.



El multitudinario encuentro contó con la presencia del gobernador de la Provincia Maximiliano Pullaro y fue propicio para la inauguración de obras de puesta en valor de la histórica sede del Comité provincial de la ciudad de Santa Fe, “llevadas a cabo en la gestión de Michlig, con el aporte de todos los afiliados”.

“Una sede moderna y con todas las comodidades”

En la ocasión se realizó un descubrimiento de una placa por las obras de remodelación desarrolladas en los dos últimos años, a cargo de la empresa “Mariano Panetto”. Luego a partir del corte de cinta todos pudieron recorrer los distintos espacios de la tradicional casa radical puesta en valor.



Al respecto Felipe Michlig reflejó que “con el aporte de todos los afiliados queríamos tener una sede moderna y con todas las comodidades, en donde podamos contener y formar nuevos dirigentes que, a partir de la nueva constitución provincial, se va a producir un recambio progresivo y total de la dirigencia política. En tal sentido este es un espacio emblemático para la vida política, cívica y democrática de nuestra provincia”.



También el Pte. de la UCR provincial comentó que «ya comenzamos también con la puesta en valor del Comité de Rosario, y vamos a seguir nosotros y quienes nos sucedan con el resto de los 17 departamentos”.

“Creemos en los partidos”

Durante el acto hicieron uso de la palabra distintos dirigentes entre ellos Carlos Torres, Leonel Chiarella, Natalia Sánchez, Carlos Fasccendini, Sergio “Checho” Basile, Leonel Chiarella, y finalmente Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro.



El Gobernador Pullaro felicitó a Michlig por la tarea realizada frente al partido destacando que “Felipe es un trabajador incansable, un visionario y un líder del que aprendemos todos los días”. A la vez que “ver a nuestro partido en estas condiciones nos llena de orgullo porque creemos en los partidos en donde se debaten ideas, proyectos y se asumen compromisos colectivos, como nos enseñó Raúl Alfonsín”.



“Recuperar y fortalecer este lugar es también renovar el espíritu de participación, transparencia y vocación de servicio que define a nuestro partido”, concluyó el Gobernador Pullaro.

Calificadas presencias

También se destacó la presencia de la Pte. de la Cámara de diputados Clara García, el intendente de la ciudad de Santa Fe Juan Pablo Poletti, el flamante titular de la UCR nacional Leonel Chiarella, integrantes del gabinete provincial, intendentes, presidentes comunales de distintos puntos de la provincia, legisladores de distintos ámbitos, referentes de otros partidos que integran el espacio UNIDOS, militantes de distintos distritos.



Asimismo, se encontraban todos los integrantes de la Mesa Directiva que finalizan su mandato y los nuevos integrantes, según los cargos estatutarios. También con la presencia de integrantes de todos los órganos internos.