Villa Ocampo: Sigue abierta la convocatoria al Concurso «Árbol Navideño Reciclado»

La Municipalidad de Villa Ocampo recuerda a las instituciones, clubes y comisiones barriales de la ciudad que continúa abierta la convocatoria para participar del concurso “Árbol Navideño Reciclado”, una propuesta que promueve el cuidado del ambiente y la creatividad comunitaria bajo el lema “Transformando residuos en magia navideña”.



La iniciativa está destinada a instituciones educativas, sociales, culturales, deportivas y comisiones barriales, que aún están a tiempo de sumarse a esta experiencia colectiva con conciencia ambiental y espíritu navideño.



Inscripciones:

Permanecen abiertas hasta el 20 de diciembre. Los interesados deben comunicarse vía WhatsApp al 3482-671488.



Exhibición y premiación:

Los árboles realizados con materiales reciclados serán exhibidos el 22 de diciembre en espacios públicos o en los propios establecimientos participantes. La premiación se realizará el 29 de diciembre, en el marco de las actividades navideñas organizadas por el municipio.



Bases y condiciones:

Pueden consultarse en el enlace disponible en las redes oficiales del municipio.



La Municipalidad de Villa Ocampo invita a todas las instituciones a no dejar pasar esta oportunidad y a ser parte de una propuesta que une creatividad, compromiso ambiental y participación comunitaria.