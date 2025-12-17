El Diputado Peralta solicita el cese de la intervención del Hospital Reconquista

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, disponga el cese de la intervención del Consejo de Administración del Hospital Regional de Reconquista». Así comienza el proyecto de Comunicación presentado por el Diputado Provincial Emiliano Peralta, donde a su vez solicita convocar a elecciones de autoridades de conformidad a la Ley N° 10.608.



Peralta continúa fundamentando que oportunamente por decisión del anterior interventor y posteriormente suspendido mediante Resolución Ministerial del 09 de Noviembre de 2023 (todavía Gobierno de Perotti), se encomendaría la fijación de un nuevo cronograma electoral, que a la postre se suspendió.



“Se han superado ampliamente todos los plazos de Ley, no justificándose mantener esta intervención, sostener indefinidamente este régimen contraria los fines de la Ley. Han pasado dos (2) años desde que asumió el actual Gobernador, por lo que ésta solicitud debería ser acompañada urgentemente por mis pares y comenzar el proceso de convocar a elecciones para democratizar la salud en nuestra Región”, expresó con firmeza el Diputado.