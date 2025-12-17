Villa Ocampo: Inicia la Colonia de Vacaciones en el Jockey Club

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que a partir del 22 de diciembre dará inicio a una nueva edición de la Colonia de Vacaciones en el Jockey Club, un espacio recreativo pensado para que niños y niñas disfruten del verano, compartan nuevas experiencias y participen de actividades en un entorno cuidado y lleno de energía.



La colonia funcionará los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:30 hs., y está destinada a chicos y chicas de 6 a 14 años. Durante la temporada se desarrollarán juegos en el agua, clases de natación y actividades al aire libre, promoviendo la recreación, el compañerismo y hábitos saludables.



Las inscripciones son presenciales y se realizan en el club, en el horario de 15:30 a 18:00 hs., con tiempo hasta el jueves 18 de diciembre. Los cupos son limitados.



Como requisitos, se solicita la presentación de certificado médico apto y bucodental. La propuesta cuenta con costo mínimo y seña.



Desde la Municipalidad se invita a las familias a sumarse a esta iniciativa que propone un verano activo, divertido y seguro para los más chicos.