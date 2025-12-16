Un ocampense en el básquet sanjustino

La Municipalidad de Villa Ocampo, por medio de la Secretaria de Deportes, en su “Fiesta Anual del Deporte” destacó al basquetbolista Benjamin Armendia Masin.

El juvenil se sumó a mediados de este año al matador para jugar en la Copa Santa Fe (hizo 12 puntos en la semifinal) y Prefederal, siendo el único jugador en su ciudad en jugar fuera de la misma y ascender al Federal del próximo año.

Un premio a la constancia y el esfuerzo de un pibe que emigró en busca de seguir creciendo en su carrera deportiva.