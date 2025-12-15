Las Toscas: Aprehendido por resistencia a la autoridad

El hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2025, alrededor de las 14:25 horas, en la ciudad de Las Toscas, cuando personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX se encontraba realizando patrullaje preventivo.

Personal de la Patrulla Urbana Zona Norte, mientras realizaba patrullaje preventivo en la intersección de calles 23 y 4, observó a un hombre que vestía remera verde y pantalón de jean azul, quien transportaba una bolsa de tela color crema.

Al intentar entablar diálogo, el sujeto hizo caso omiso. A pocos metros se logró su identificación, resultando ser un vecino de esa ciudad. Al ser consultado por el elemento que llevaba consigo —un taladro inalámbrico marca Einhell— respondió de manera evasiva y con actitud hostil hacia el personal actuante.

Ante esta situación, se procedió a su traslado en calidad de aprehendido, por el delito caratulado prima facie como resistencia a la autoridad, continuándose con la correspondiente investigación actuada.