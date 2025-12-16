Mancini presentó el Balance Legislativo 2025

El lunes 15 de diciembre, la Diputada Provincial Lic. María del Rosario “Charo” Mancini, junto al Diputado Nacional Dr. Pablo Farías, ofrecieron una conferencia de prensa en la oficina de la legisladora en la ciudad de Las Toscas, con el objetivo de presentar el balance del trabajo desarrollado durante el año legislativo 2025.

Durante el encuentro, la legisladora afirmó: “Realizar este balance es rendir cuentas de manera transparente y responsable, y reafirmar el compromiso con cada vecina y vecino”.

En ese marco, se puso en valor las iniciativas que lograron consenso en la Legislatura provincial, destacando su impacto concreto en la vida cotidiana de las y los santafesinos.

A lo largo de la conferencia se detallaron los principales ejes de gestión, con proyectos orientados al fortalecimiento del sistema educativo —infraestructura escolar, ampliación de cargos, creación de espacios de formación laboral y expansión de la oferta académica—, así como iniciativas vinculadas a la producción y al desarrollo territorial.

También se remarcó el trabajo sostenido en materia de salud, acompañando políticas públicas para el fortalecimiento del sistema sanitario y el acceso a derechos, junto con acciones relacionadas al ordenamiento territorial y procesos de urbanización, entendidos como herramientas clave para el desarrollo equilibrado del norte santafesino.

En ese recorrido, Mancini destacó además el apoyo a más de 100 instituciones culturales, sociales y educativas de la región, a través de convenios, gestiones y programas específicos, reafirmando el rol del Estado en el fortalecimiento del entramado social y cultural.

Asimismo, subrayó su tarea en las comisiones que integra, entre ellas la de Cultura y Medios de Comunicación Social, que preside, desde donde impulsó una agenda estratégica vinculada al fortalecimiento de la industria audiovisual y los medios de comunicación.



Durante el año, la Comisión recibió a representantes del sector, estudiantes y autoridades provinciales para debatir proyectos clave orientados a la promoción de la industria audiovisual santafesina, el fomento a la producción cinematográfica y la creación del Festival Internacional de Cine de Santa Fe, con el objetivo de avanzar en un marco legal consensuado que potencie el desarrollo del sector.

Además, Mancini integra las comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, Transporte, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Género, Mujeres y Diversidad, y la Bicameral de la Biblioteca Legislativa “Nicasio Oraño”, desde donde acompaña iniciativas vinculadas a derechos, desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional.

En el cierre, la diputada expresó: “Agradezco la presencia y el acompañamiento en estos espacios, porque la comunicación pública y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la democracia”.



Además, aprovechó la ocasión para hacer llegar un saludo por las fiestas y manifestó su deseo de que el próximo año encuentre a todas y todos trabajando de manera conjunta, en favor del desarrollo del norte santafesino.

Descárgalo aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1liziUKx9xchlGHJwqIzC49_3_oksPgO-?usp=drive_link