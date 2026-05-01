Messi, protagonista de una muestra fotográfica en el Museo del Deporte Santafesino

Se trata de “Instantáneas de gloria”, del fotógrafo Gustavo Ortiz, que retrata momentos clave del mejor jugador de fútbol del mundo con la Selección Argentina. La inauguración será el lunes 4, a las 19, en el espacio cultural que el Gobierno de la Provincia tiene en Ayacucho al 4800. La muestra se podrá visitar de manera gratuita hasta el 24 de mayo.

Lionel Messi será protagonista en el Museo del Deporte Santafesino (en Ayacucho al 4800, Rosario), este lunes 4 de mayo cuando se inaugure “Instantáneas de gloria”, de una exposición de Gustavo Ortiz que recorre parte de la carrera del astro rosarino a través de 150 imágenes.



La inauguración tendrá lugar a las 19 en el espacio dependiente del Ministerio de Cultura de la Provincia, y desde entonces podrá visitarse de manera gratuita hasta el 24 de mayo.



“Instantáneas de gloria” no sólo narra la historia de Messi sino que también pone en valor la mirada de Gustavo Ortiz, fotógrafo que capturó cada instante. “El archivo que construí a lo largo de estos años me permitió registrar la evolución de Messi desde sus comienzos hasta la consagración mundial”, señaló Ortiz. Esta muestra itinerante recorre momentos de Lio desde sus inicios en juveniles, los títulos en el Mundial Sub-20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las finales que dejaron heridas, hasta las consagraciones en las copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Messi en imágenes

En las imágenes que componen la muestra “Instantáneas de gloria” el tiempo se detiene y el fútbol se convierte en memoria. Cada fotografía trasciende lo visual: reúne emoción, tensión, frustración y gloria en un instante eterno. Así, la muestra construye un diálogo entre el recorrido humano y deportivo de Messi y la mirada sensible de Gustavo, dando forma a un relato donde el fútbol se transforma en emoción y memoria: “Tengo la suerte de ser el único fotógrafo argentino que cubrió los cinco mundiales de Leo, eso lo vamos a poder ver en la muestra. Van a ver momentos lindos de Messi en su juventud, disfrutando de su primer mundial como un niño, de estar detrás de las estrellas porque él no era la estrella, eran los otros hasta llegar a hoy en día, como el capitán que es”, remarcó.

*Para agendar

La muestra podrá visitarse en el Museo del Deporte Santafesino (Ayacucho 4800, Rosario) desde el 4 de mayo hasta el 24 de mayo. En particular, estará habilitada de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18; y los sábados, domingos y feriados de 14 a 18. Para visitas institucionales es necesario solicitar turnos ingresando a la web https://museodeldeportesf.gob.ar/

Messi gira por Santa Fe

Una vez que culmine la exposición en Rosario, la muestra de fotografías de Messi recorrerá otras localidades de la provincia. En la ciudad de Santa Fe se presentará del 28 de mayo al 12 de junio; en Venado Tuerto, del 15 al 21 de junio; en Rafaela, del 24 al 30 de junio; y Reconquista, del 4 al 11 de julio.