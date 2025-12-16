Mancini acompañó el 25° aniversario del Ballet Agüyjé de Las Toscas

El pasado domingo 14 de diciembre, la Diputada Provincial Lic. María del Rosario “Charo” Mancini participó del festival aniversario del Ballet Agüyjé, que celebró 25 años de trayectoria y compromiso con la cultura que nos identifica.

La actividad contó con una importante convocatoria y la presencia del intendente Iván Sánchez y del concejal Alejandro Delssin.

En el marco del evento, la legisladora hizo entrega de una Declaración de Interés de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, distinción que reconoce la labor sostenida del ballet en la promoción, preservación y difusión de la danza folclórica como expresión de identidad regional.

La iniciativa destaca el aporte cultural de la agrupación, su trayectoria artística y su impacto en la formación de nuevas generaciones.

En ese sentido, Mancini felicitó especialmente a la Comisión de Padres, destacando el trabajo incansable que realizan en favor de la danza, la expresión corporal y la cultura, y subrayó que el Ballet Agüyjé trasciende la localidad por su talento, dedicación y compromiso, reafirmando su acompañamiento para con la institución.

Al respecto, Mancini expresó: “El compromiso es con la cultura, con nuestras raíces y con el trabajo colectivo que se construye desde el territorio, ¡Cuentan Conmigo!”.

Finalmente, el Ballet Agüyjé hizo entrega de un diploma de agradecimiento a Mancini por su incansable apoyo, señalando: “Este agradecimiento es por su compromiso y por entender a la danza como parte de la cultura de la ciudad».

