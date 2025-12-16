Villa Ocampo: Cierre Anual de los talleres de la Casa de la Cultura

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación, invita a la comunidad a participar del cierre de los talleres de la Casa de la Cultura, un encuentro que celebra el esfuerzo, la dedicación y el talento de quienes formaron parte de las propuestas culturales a lo largo del año.



Durante la jornada se realizará la entrega de certificados a los participantes y el público podrá disfrutar de diversas muestras y presentaciones artísticas, reflejo del trabajo desarrollado en cada uno de los talleres. La actividad tendrá lugar el jueves 18 de diciembre, a las 20:30 horas, en la Casa de la Cultura.



Cierre del Taller de Técnicas de Actuación Teatral



Se invita al cierre del Taller de Técnicas de Actuación Teatral, el cual se desarrollará el día miércoles 17 de diciembre, a las 21:00 hs., en la Casa de la Cultura.



Se presentará la obra teatral “Deseo: buscando a la princesa”, bajo la dirección de Mario Sánchez, de Sentido2 Teatro.



Cierre de ciclo de la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas “Flor del Irupé”



Se invita al acto de cierre de ciclo de la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas “Flor del Irupé”, el cual será el viernes 19 de diciembre, a las 21:00 hs., en las instalaciones del Complejo Arno. Posteriormente, habrá una cena compartida y presentaciones de los estudiantes.



La Municipalidad felicita a todos los participantes de los diversos talleres culturales por el año recorrido e invita a vecinos y vecinas a acompañar y compartir este espacio de encuentro, expresión y celebración cultural. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.