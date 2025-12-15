Schueri: Con la marca de la producción

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

La nueva baja de retenciones al agro le significaría al fisco nacional resignar unos mil millones de dólares. Al campo santafesino le quedarían unos 114 millones de dólares, y la Provincia podría estar recaudando aproximadamente 8 millones de dólares por mayor recaudación de IVA y Ganancias, según estimaciones del Ministerio de Economía provincial.

El flamante Presidente Provisional de la Cámara de Senadores a cargo de la Presidencia Felipe Michlig, contó al momento de aprobarse la Ley Tributaria 2026, que el Ministro de Economía Pablo Olivares le había dicho que el Estado santafesino estaba haciendo un esfuerzo de 70 mil millones de pesos en la reducción de tributos para apoyar a los sectores productivos.



El jueves pasado la Provincia recibió la transferencia de los 800 millones de dólares (un billón 185 mil millones de pesos) colocados en Wall Street, que el propio Gobernador Pullaro dijo en la Bolsa de Comercio de Santa Fe se utilizarán (además de seguridad y cuestiones sociales) para mejorar la “conectividad productiva” de la Provincia. Y de paso no tener que salir disparado a La Rosada a pedir recursos.



El titular de la cartera de Producción Gustavo Puccini habla de una nueva Ley de Modernización Laboral “con una mirada Pyme”, acompañado discursivamente por su par de Trabajo Roal “Coco” Báscolo. Puccini y Báscolo apuntaron a la formalización de los conchabos existentes, que en casi un 40% transcurre en la “informalidad” (una especie de servidumbre disfrazada, agregamos nosotros).



El reciente Presidente más joven de la historia de la UCR nacional oriundo de Venado Tuerto Leonel Chiarella (36 años) en su primer nota en el estudio de un medio nacional (TN) aclaró que personalmente apoya la Ley de Modernización Laboral.



Por su parte Gisela Scaglia (quien admitió ante nuestro Diario que desde el PRO nacional intentan intervenirle el Partido en Santa Fe por su paso a Provincias Unidas) también hila una retórica similar. Será un interesante ejercicio político advertir cómo actuarán al respecto los miembros del multiforme bloque que preside al momento de tratarse la Ley.



No hace falta describir que las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario miran de manera favorable el proyecto que está en Diputados; de la misma manera que las principales centrales industriales.

Nuestro inquieto amigo explorador de los vericuetos de la geopolítica mundial Dr Miguel Peralta, advierte que dentro de la competencia de Occidente con China, el modelo oriental se adapta con mayor efectividad que el occidental a las reglas de juego de la globalización en lo que a flexibilización y disciplinamiento laboral se refiere, ya que su régimen autocrático le permite planificar a largo plazo, versus el sistema occidental, que debe refrendar cada dos años su plan de gobierno.



Peralta observa que China por ejemplo, puede decidir cuáles son las carreras universitarias que se debe estudiar, lo que trajo como resultado la cantidad y calidad de ingenieros, que superan ampliamente a EEUU y a Occidente. De tal manera, en este nuevo orden de cosas, el abogado santafesino cree que Occidente (Donald Trump) trata de acercarse a ese modelo chino, conforme se lo permita la cultura occidental.



En Santa Fe un esbozo de ello estaría por ocurrir, toda vez que el Ministro de Educación José Goity hace un tiempo declaró que se busca garantizar la finalización de la secundaria con trayectorias personalizadas, articulando con el mundo laboral y superior.

Por nada Omar Perotti (quien niega vaya a ser candidato en el 2027, al menos a Gobernador) cerró su ciclo de lo que su equipo llama “capacitando cuadros técnicos” en Rosario hablando de la Inteligencia Artificial.



El ex Gobernador, que se autoimpuso no hablar en “on” con la prensa, lo hace de manera entusiasta informalmente, conviniendo que “debemos usar estas nuevas tecnologías para construir un movimiento federal, alejado de los extremos y con una mirada amplia”. Observamos que Perotti se imagina a sí mismo en el 2027 como el fundador de “algo nuevo”, que aún no logramos escudriñar de qué se trataría, pero que al menos ya tiene naciente identidad: Hacemos Futuro.

El colega periodista Osvaldo Cherep sostiene que “cumplido la mitad de su mandato, Maximiliano Pullaro puede mostrar resultados concretos en muchos ámbitos del Estado. Y más allá de las ventanillas desde dónde se quieran mirar los resultados, nadie podrá negarle su capacidad de trabajo y su iniciativa política. Y si se observa cuales fueron las áreas adonde se puso el mayor esfuerzo, los resultados obtenidos responden a criterios razonables: Una buena administración de recursos, inversión récord en seguridad y obra pública, y un conjunto de reformas que responden a la búsqueda de soluciones a problemas de larga existencia”.

“Vamos a ver”, solía decir el “Lole” Reutemann.