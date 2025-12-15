Villa Ocampo: Avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la semana del 15 al 21 de diciembre de 2025, de la Parroquia «Inmaculada Concepción», de la ciudad de Villa Ocampo.
MARTES 16:
07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.
20:00 hs: Misa en el Templo.
MIÉRCOLES 17:
07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.
No habrá Misa ni Celebración en el Templo.
JUEVES 18:
07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.
20:00 hs: Misa en el Templo.
VIERNES 19:
07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.
08:00 a 20:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
20:00 hs: Misa con Confirmaciones y de Primeras Comuniones en el Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).
No habrá Misa ni Celebración en el Templo.
SÁBADO 20:
07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.
20:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro). Luego, Festival de la Canción Navideña en el Anfiteatro.
20:00 hs: Misa en el Templo.
20:30 hs: Celebración Ecuménica en Capilla San José Obrero (El Sombrerito Este).
DOMINGO 21: Cuarto Domingo de Adviento
07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.
08:00 hs: Misa en el Templo.
09:30 hs: Misa en Capilla Jesús de Nazaret (Arroyo Ceibal Este).
19:30 hs: Misa en el Atrio del Templo.
20:30 hs: Festival de la Canción Navideña en el Atrio del Templo.
Se realizará el Sorteo del Bono Patronal.
ORACÍON DE LA MAÑANA “PREPARANDO LA NAVIDAD”: Los invitamos, desde el martes 16 hasta el miércoles 24 de diciembre, a compartir esta Oración, a las 07:00 hs., en el Templo Parroquial.
SECRETARÍA PARROQUIAL: La Secretaría Parroquial permanecerá cerrada desde el martes 23 hasta el lunes 29 de diciembre.
CELEBRACIÓN DE BAUTISMOS: Habrá una celebración extraordinaria el domingo 28 de diciembre. Deberán inscribirse previamente en Secretaría Parroquial, al igual que quienes deseen bautizar niños en el mes de enero.