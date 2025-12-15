Villa Ocampo: Avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la semana del 15 al 21 de diciembre de 2025, de la Parroquia «Inmaculada Concepción», de la ciudad de Villa Ocampo.

MARTES 16:

07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.

20:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 17:

07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

JUEVES 18:

07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.

20:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 19:

07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.

08:00 a 20:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

20:00 hs: Misa con Confirmaciones y de Primeras Comuniones en el Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

SÁBADO 20:

07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.

20:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro). Luego, Festival de la Canción Navideña en el Anfiteatro.

20:00 hs: Misa en el Templo.

20:30 hs: Celebración Ecuménica en Capilla San José Obrero (El Sombrerito Este).

DOMINGO 21: Cuarto Domingo de Adviento

07:00 hs: Oración de la Mañana “Preparando la Navidad” en el Templo.

08:00 hs: Misa en el Templo.

09:30 hs: Misa en Capilla Jesús de Nazaret (Arroyo Ceibal Este).

19:30 hs: Misa en el Atrio del Templo.

20:30 hs: Festival de la Canción Navideña en el Atrio del Templo.

Se realizará el Sorteo del Bono Patronal.

ORACÍON DE LA MAÑANA “PREPARANDO LA NAVIDAD”: Los invitamos, desde el martes 16 hasta el miércoles 24 de diciembre, a compartir esta Oración, a las 07:00 hs., en el Templo Parroquial.

SECRETARÍA PARROQUIAL: La Secretaría Parroquial permanecerá cerrada desde el martes 23 hasta el lunes 29 de diciembre.

CELEBRACIÓN DE BAUTISMOS: Habrá una celebración extraordinaria el domingo 28 de diciembre. Deberán inscribirse previamente en Secretaría Parroquial, al igual que quienes deseen bautizar niños en el mes de enero.

